На території Румунії виявили ще одну групу частин, можливо, безпілотника

У Румунії в районі міст Нуферул та Вікторія в повіті Тулча в середу були виявлені уламки, можливо, безпілотних літальних апаратів, розкидані на площі кілька десятків метрів. Про це повідомила прес-служба Міноборони Румунії.



«Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії (авіабаза Когелнічану) у середу, 13 вересня, близько 11:30 в районі міст Нуферул та Вікторія у повіті Тулча виявив фрагменти, які могли належати безпілотнику. Фрагменти були розкидані на площі кілька десятків метрів», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що до цього району було направлено другий вертоліт ВПС Румунії 90-ї авіаційної бази з Отопені зі спеціалізованою групою на борту для проведення попередніх досліджень на місці та збору зразків, які пройдуть технічну експертизу.



4 вересня в МЗС України заявили, що російські дрони Shahed впали і вибухнули на території Румунії. Згодом у румунському міноборони визнали , що частини російського безпілотника впали на румунську територію під час обстрілу Росією українського порту на річці Дунай на кордоні України та Румунії.

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