В окупованому Маріуполі замість зруйнованих будинків будуть лазні

Замість того, щоб відновлювати зруйноване житло маріупольців, окупанти будують два лазневі комплекси. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила Маріупольська міська рада.
Один із них у Центральному районі – на Митрополитській вулиці. Там уже працюють будівельники із Петербурга. Ще один лазневий комплекс буде створено у Кальміуському районі.
У Маріуполі замість будинків окупанти будують лазні. Фото: Маріупольська міська рада
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Наразі тисячі маріупольських сімей не мають власного житла. Його зруйнували російські військові й за півтора року окупації не відновили. При цьому окупанти будують будинки в іпотеку та лазні. Таким вони бачать "курортний" Маріуполь для росіян.
Раніше стало відомо, що в окупованому Маріуполі російські чиновники зносять зруйновані під час обстрілів житлові будинки, і замість них будує іпотечні новобудови.
З більш ніж 38 тисяч пошкоджених будинків приватного сектора в тимчасово захопленому Росією Маріуполі окупанти відновили лише 5%.