СБУ: Военные провели в Евпатории спецоперацию и уничтожили российский комплекс ПВО «Триумф»

Военная контрразведка СБУ и ВМС Украины в эту ночь повели уникальную спецоперацию возле Евпатории. Был уничтожен российский комплекс ПВО «Триумф» стоимостью 1,2 млрд долларов. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источник в СБУ.



По цели эффективно отработали беспилотники и ракеты «Нептун».



«Сначала беспилотники СБУ поразили „глаза“ комплекса — радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций, подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами „Нептун“ ударили по пусковым комплексам С300/400 „Триумф“», — рассказал источник.



Источники в Службе безопасности также говорят, что россиян в Крыму ждут новые «сюрпризы».



Вблизи оккупированной Евпатории в Крыму утром 14 сентября звучали взрывы. Российское Министерство обороны заявило о «сбитии 11 беспилотников».



Местные жители слышали взрывы вблизи сел Заозерное, Уютное и Молочное. По данным проекта «Крым.Реалии», между Евпаторией и Уютным расположена радиолокационная станция российских военных, а вблизи Заозерного расположены база ПВО РФ и радиотелескоп П-400.

С-400 «Триумф» — это российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения.



Этот комплекс создан для поражения самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других.