СБУ: Військові провели в Євпаторії спецоперацію та знищили російський комплекс ППО «Тріумф»

Військова контррозвідка СБУ та ВМС України цієї ночі повели спецоперацію біля Євпаторії. Було знищено російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 млрд доларів. Про це повідомляє hromadske з посиланням на джерело у СБУ



По цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети «Нептун».



«Спочатку безпілотники СБУ вразили „очі“ комплексу – радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій підрозділи ВМС двома крилатими ракетами „Нептун“ вдарили по пускових комплексах С300/400 „Тріумф“», — розповіло джерело.



Джерела в Службі безпеки також кажуть, що на росіян у Криму чекають нові «сюрпризи».



Поблизу окупованої Євпаторії у Криму вранці 14 вересня лунали вибухи. Російське Міністерство оборони заявило про «збиття 11 безпілотників».



Місцеві жителі чули вибухи поблизу сіл Заозерне, Затишне та Молочне. За даними проекту «Крим.Реалії», між Євпаторією та Затишним розташована станція радіолокації російських військових, а поблизу Заозерного розташовані база ППО РФ і радіотелескоп П-400.

С-400 «Тріумф» - це російська зенітна ракетна система великого та середнього радіусу дії, зенітний ракетний комплекс (ЗРК) нового покоління.



Цей комплекс створено для ураження літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, установників перешкод, літаків радіолокаційного дозору та наведення та інших.