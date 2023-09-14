В Крыму новые взрывы: атакован корабль в Черном море и Евпатория

Российские военные подверглись новым атакам на территории временно оккупированного Крыма. Про атаки сообщают как местные паблики, так и Минобороны страны-агрессора.



В Евпатории, в районе Молочного было слышно около 15 взрывов, а также прямо над Евпаторией сбили один из беспилотников, обломки которого упали во дворы.



Предварительно, прилет мог случиться по базе ПВО между Молочным и Уютным. Минобороны РФ добавило, что вооруженными силами Украины была попытка атаковать пятью морскими дронами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря.

Сбитый дрон над Крымом. Фото: Крымский ветер

В военном ведомстве заявили, что средствами ПВО уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе.