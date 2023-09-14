Появился спутниковый снимок последствий удара по российской системе ПВО у Евпатории

В распоряжении российской службы «Радио Свобода» появился спутниковый снимок, сделанный утром 14 сентября, который может указывать на поражение российской системы ПВО вблизи Евпатории.



Снимок отвечает геолокации, где, по сообщениям, располагался комплекс ПВО С-400 «Триумф».



Ранее сегодня аналитики OSINT, работающего на основе открытых источников ресурса, выложили в сети фотографию с геолокацией, где российская батарея ЗРК (С-400) стояла две недели назад.



На верхней и нижней частях снимка, который есть в распоряжении российской службы «Радио Свобода», видны ориентировочные места поражений, которые по рельефу могут походить на следы от взрывов и пожаров.



Россия до сих пор официально не сообщала об уничтожении своего комплекса вблизи Евпатории.







В ночь на 14 сентября вблизи Евпатории в оккупированном Крыму раздались взрывы. Впоследствии в ВСУ подтвердили удар по месту расположения российского ракетного комплекса «земля-воздух» вблизи Евпатории. Его стоимость оценивается более чем в миллиард долларов.