З'явився супутниковий знімок наслідків удару по російській системі ППО у Євпаторії

У розпорядженні російської служби «Радіо Свобода» з'явився супутниковий знімок, зроблений вранці 14 вересня, який може вказувати на поразку російської системи ППО поблизу Євпаторії.



Знімок відповідає геолокації, де, за повідомленнями, був комплекс ППО С-400 «Тріумф».



Раніше сьогодні аналітики OSINT, який працює на основі відкритих джерел ресурсу, виклали у мережі фотографію з геолокацією, де російська батарея ЗРК (С-400) стояла два тижні тому.



На верхній і нижній частинах знімку, який є у розпорядженні російської служби «Радіо Свобода», видно орієнтовні місця поразок, які за рельєфом можуть бути схожими на сліди від вибухів та пожеж.



Росія досі офіційно не повідомляла про знищення свого комплексу поблизу Євпаторії.







У ніч проти 14 вересня поблизу Євпаторії в окупованому Криму пролунали вибухи. Згодом у ЗСУ підтвердили удар за місцем розташування російського ракетного комплексу «земля-повітря» поблизу Євпаторії. Його вартість оцінюється у понад мільярд доларів.