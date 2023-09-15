Во время обысков у Шуфрича нашли «концепцию автономии для Донецкой и Луганской областей»

Сегодня, 15 сентября, во время обысков у народного депутата Нестора Шуфрича правоохранителями была найдена «концепция автономии для Донецкой и Луганской областей». Фото «документа» публикуют украинские телеграм-каналы.

Концепция предусматривает переименование этих областей в так называемые «края», широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельного правительства и парламента. Под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи Виктора Медведчука и Нестора Шуфрича.

В целом подобную концепцию Медведчук неоднократно озвучивал в 2019 году перед парламентскими выборами. Тогда СБУ инициировала лингвистическую экспертизу на сепаратизм слов кума Путина об «автономии региона Донбасс».



По информации журналиста Юрия Бутусова, утром силовики наведались к Шуфричу домой, в село Козин Киевской области. Он якобы фигурирует в деле российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ и экс-нардепом Украины Владимиром Сивковичем. Проводятся более 50 обысков.

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