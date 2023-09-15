Під час обшуків у Шуфрича знайшли «концепцію автономії для Донецької та Луганської областей»

Сьогодні, 15 вересня, під час обшуків у народного депутата Нестора Шуфрича правоохоронцями було знайдено «концепцію автономії для Донецької та Луганської областей». Фото документа публікують українські телеграм-канали.

Концепція передбачає перейменування цих областей на так звані «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту. Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи Віктора Медведчука та Нестора Шуфрича.

Загалом подібну концепцію Медведчук неодноразово озвучував у 2019 році перед парламентськими виборами. Тоді СБУ ініціювала лінгвістичну експертизу на сепаратизм слів кума президента РФ Володимира Путіна про «автономію регіону Донбас».



За інформацією журналіста Юрія Бутусова, вранці силовики навідалися до Шуфрича додому, який розташований у Козині Київської області. Він нібито фігурує у справі російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ та екс-нардепом України Володимиром Сівковичем. Проводяться понад 50 обшуків.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.