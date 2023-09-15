Морський дрон СБУ підбив ракетний корабель «Самум» РФ біля Севастопольської бухти

Експериментальний морський дрон Служби безпеки України Морський малюк підбив російський ракетний корабель Самум. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» із посиланням на джерело у СБУ.



«Вчора морський дрон СБУ влаштував „бавовну“ ракетному кораблю „Самум“ неподалік входу до Севастопольської бухти. „Морський малюк“ потрапив у задню праву частину рашистського судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід», — розповів співрозмовник агентства.



За словами джерела, росіянам довелося відбуксирувати «Самум» на ремонт із великим диферентом на корму та креном на правий борт.



«Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрону, здатного працювати у шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль досягала 1,5-2 м», - додало джерело.



Міноборони РФ 14 вересня повідомило про спробу ЗСУ атакувати безекіпажним катером 14 вересня ракетний корабель «Самум». Росіяни заявили, що атака була «безуспішною».



Морські дрони, що пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, були названі SeaBaby (Морський малюк).