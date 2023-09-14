Два российских корабля повреждены в Черном море, но РФ отрицает

Украинская армия заявила о повреждении двух российских кораблей в Черном море. Речь идет о кораблях проекта 22160 типа «Василий Быков».



Проект 22160 — это патрульные корабли (корветы). В России их на воде четыре: «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» и «Сергей Котов». Об атаке на последний 14 сентября также сообщило Минобороны РФ. Но оно утверждает, что атака якобы не удалась.



В заявлении МО РФ также говорится, что сегодня в районе 16:30 Вооруженные силы Украины «предприняли попытку атаки с использованием безэкипажного катера на ракетный корабль на воздушной подушке «Самум». Минобороны страны-оккупанта утверждает, что морской автономный катер был уничтожен вооружением российского ракетного корабля.

Как сообщалось, российские военные подверглись новым атакам на территории временно оккупированного Крыма. Вооруженные силы Украины нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе.