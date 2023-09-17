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Армия РФ попали по аграрному предприятию Одесской области: в ОВА рассказали детали

17 сентября 2023, 10:19

Армия РФ попали по аграрному предприятию Одесской области: в ОВА рассказали детали

Войска РФ в ночь на 17 сентября нанесли удар по Украине. Есть попадание российских ракет в Одесской области. Об этом сообщили в Воздушных силах ВС и глава Одесской ОВА Олег Кипер. 

Отмечается, что российские оккупанты попали по аграрному предприятию в регионе.

«Зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области, работает ГСЧС, о последствиях сообщат местные военные администрации», — говорится в сообщении.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что повреждена сельскохозяйственная инфраструктура: угодья и зернохранилища. Пострадаших нет.

Напомним, Воздушные Силы Украины во время ночной атаки уничтожили 12 воздушных целей из 16-ти: 6 дронов и 6 крылатых ракет.  

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