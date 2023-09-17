Армия РФ попали по аграрному предприятию Одесской области: в ОВА рассказали детали

Войска РФ в ночь на 17 сентября нанесли удар по Украине. Есть попадание российских ракет в Одесской области. Об этом сообщили в Воздушных силах ВС и глава Одесской ОВА Олег Кипер.



Отмечается, что российские оккупанты попали по аграрному предприятию в регионе.



«Зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области, работает ГСЧС, о последствиях сообщат местные военные администрации», — говорится в сообщении.



Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что повреждена сельскохозяйственная инфраструктура: угодья и зернохранилища. Пострадаших нет.



Напомним, Воздушные Силы Украины во время ночной атаки уничтожили 12 воздушных целей из 16-ти: 6 дронов и 6 крылатых ракет.