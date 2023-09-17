Армія РФ поцілила по аграрному підприємству Одеської області: в ОВА розповіли деталі

Війська РФ у ніч проти 17 вересня завдали удару по Україні. Є попадання російських ракет на Одещину. Про це повідомили у Повітряних силах ЗС та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



Зазначається, що російські окупанти поцілили по аграрному підприємству у регіоні.



«Зафіксовано попадання ворожих ракет територією цивільного аграрного підприємства в Одеській області, працює ДСНС, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації», — йдеться у повідомленні.



Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що пошкоджено сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховища. Постраждалих немає.



Нагадаємо, Повітряні Сили України під час нічної атаки знищили 12 повітряних цілей із 16-ти: 6 дронів та 6 крилатих ракет.