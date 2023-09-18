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Обстрел Донецкой области россиянами: один человек погиб, четверо ранены

18 сентября 2023, 08:07

Обстрел Донецкой области россиянами: один человек погиб, четверо ранены

За прошедшие сутки, 17 сентября 2023 года, российские войска нанесли удары по трем населенным пунктам Донецкой области. Об этом сообщает и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.

В результате обстрела Заречного один местны житель погиб, в Авдеевке — двое травмированы. В населенном пункте Комар также были ранены двое жителей. 

В Донецкой ОВА сообщили о пострадавших в результате обстрелов. Фото: Facebook

В Донецкой ОВА напомнили, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, украинские военные освободили Клещеевку под Бахмутом. 

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