Обстріл Донецької області росіянами: одна людина загинула, четверо поранено

Минулої доби, 17 вересня 2023 року, російські війська завдали ударів по трьох населених пунктах Донецької області. Про це повідомляє в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігоря Мороза.





Внаслідок обстрілу Зарічного один місцевий житель загинув, в Авдіївці двоє травмовано. У населеному пункті Комар також було поранено двох мешканців.





У Донецькій ОВА повідомили про постраждалих внаслідок обстрілу. Фото: Facebook



У Донецькій ОВА нагадали, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.