Электроэнергии украинских станций должно хватить для обеспечения потребностей граждан

Из-за обесточивания линии «Укрэнерго» оставались без света более 8000 тысяч потребителей во Львове, однако электроэнергии, производимой украинскими станциями, достаточно для покрытия потребностей. Об этом заявили в Кабинете министров Украины.



В частности, причину по который во Львовской области трижды отключалась одна из воздушных линий электропередачи 330 кВ «Укрэнерго», что привело к обесточиванию более восьми тысяч потребителей в городе Львов до сих пор выясняют.



Отключение продолжалось около 1,5 часов. В то же время электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей жителей Украины.



Энергетики продолжают готовить систему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации – атомной, тепловой и гидро.



Ранее Украина вынуждена была запросить аварийную помощь в вечернее время из-за рекордного потребления электроэнергии. В Донецкой области энергетики за выходные, 2 и 3 сентября, возобновили электроснабжение в 30 населенных пунктах, обесточенных из-за непогоды.