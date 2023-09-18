Електроенергії українських станцій має вистачити для забезпечення потреб громадян

Через знеструмлення лінії «Укренерго», без світла залишалося понад 8000 тисяч споживачів у Львові, проте електроенергії, яку виробляють українські станції, достатньо для покриття потреб. Про це заявили у Кабінеті Міністрів України.



Зокрема, причину якої у Львівській області тричі відключалася одна з повітряних ліній електропередачі 330 кВ «Укренерго», що призвело до знеструмлення понад восьми тисяч споживачів у місті досі з'ясовують.



Відключення тривало близько 1,5 години. Водночас електроенергія, що виробляється українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб мешканців України.



Енергетики продовжують готувати систему до опалювального сезону, який відбуватиметься за умов російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об'єктах генерації – атомної, теплової та гідро.



Раніше Україна змушена була запросити аварійну допомогу увечері через рекордне споживання електроенергії. У Донецькій області енергетики за вихідні, 2 та 3 вересня, відновили електропостачання у 30 населених пунктах, знеструмлених через негоду.