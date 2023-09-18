Появились фото подлодки «Ростов-на-Дону» — по Украине бить она больше не сможет

«Ростов-на-Дону» после ударов ракетами. Фото: telegram «Новости Донбасса»

В сети появились четкие фотографии разрушенной подводной лодки «Ростов-на-Дону», которые прислали Руслану Левиеву, основателю Conflict Intelligence Team.



По словам основателя независимой аналитической группы Conflict Intelligence Team, до конца войны подлодку никто не восстановит.



«Изначально было видно только удар сверху, но чего никто не видел, так это удар сбоку. Мы считаем, что прилетело две ракеты», — заявил российский аналитик-расследователь.



Напомним, что утром 13 сентября 2023 года несколько ракет поразили судостроительный завод «Севморзавод» на территории Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России (ЧФ). Десантный корабль «Минск» и подводная лодка проекта Кило 636.3 «Ростов-на-Дону» получили повреждения.



Руководство армии РФ изначально преуменьшало повреждения. После чего, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что удар по кораблю и подводной лодке Черноморского флота РФ в Севастополе был нанесен ракетами западного производства.



Позже появилась информация, что спецназ ССО наводил ракеты по БДК «Минск» и подлодке «Ростов-на-Дону» из Крыма.