З'явилися фото підводного човна «Ростов-на-Дону» — по Україні вона бити більше не зможе

"Ростов-на-Дону" після ударів ракетами. Фото: telegram «Новини Донбасу»

У мережі з'явилися чіткі фотографії зруйнованого підводного човна «Ростов-на-Дону», які надіслали Руслану Левієву, засновнику Conflict Intelligence Team.



За словами засновника незалежної аналітичної групи Conflict Intelligence Team Руслана Левієва, до кінця війни підводний човен ніхто не відновить.



«Спочатку було видно лише удар зверху, але чого ніхто не бачив, то це удар збоку. Ми вважаємо, що прилетіли дві ракети», — заявив російський аналітик-розслідувач.



Нагадаємо, що вранці 13 вересня 2023 року кілька ракет вразили суднобудівний завод «Севморзавод» на території Севастопольської військово-морської бази Чорноморського флоту Росії (ЧФ). Десантний корабель «Мінськ» та підводний човен проекту Кіло 636.3 «Ростов-на-Дону» зазнали пошкоджень.



Керівництво армії РФ спочатку применшувало ушкодження. Після цього командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що удару по кораблю і підводному човну Чорноморського флоту РФ у Севастополі було завдано ракетами західного виробництва.



Пізніше з'явилася інформація, що спецсили ССО наводили ракети по БДК «Мінськ» та підводному човну «Ростов-на-Дону» з Криму.