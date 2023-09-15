Попытки российских оккупантов вернуть в строй подводную лодку «Ростов-на-Дону», поврежденную во время ракетной атаки утром в среду, займет длительное время и потребует очень больших финансовых расходов. Об этом сообщается в отчете Минобороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.



«Рано утром 13 сентября 2023 года несколько ракет поразили судостроительный завод „Севморзавод“ на территории Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России (ЧФ). Десантный корабль „Минск“ и подводная лодка проекта „Кило 636.3“ „Ростов-на-Дону“ получили повреждения во время прохождения технического обслуживания в сухих доках. Несмотря на то, что Министерство обороны России преуменьшает ущерб, нанесенный судам, данные из открытых источников указывают на то, что „Минск“ почти наверняка функционально разрушен, а „Ростов“, вероятно, получил катастрофические повреждения», — говорится в сообщении.



Это ставит перед ЧФ РФ серьезную проблему в поддержании технического обслуживания флота. В британской разведке отмечают, что попытки вернуть подлодку в строй, скорее всего, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов.



В сообщении также указывается, что потеря оккупантами подводной лодки «Ростов-на-Дону» лишает ЧФ РФ одной из четырех подводных лодок, способных нести крылатые ракеты, которые сыграли важную роль в нанесении ударов по Украине.



Ранее оккупационные «власти» Севастополя сообщили о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки. В Минобороны России заявили об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате которой повреждены два корабля.



Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил повреждение двух судов — большого десантного корабля и подводной лодки — во время ночной атаки на Севастопольский морской завод во временно оккупированном Крыму.