Журналисты The New York Times считают удар по рынку в Константиновке «трагической неудачей» ВСУ

Рынок в Константиновке после удара. Фото: «Новости Донбасса»

Журналисты американского издания The New York Times считают, что удар по рынку в Константиновке могла нанести неисправная украинская ракета, выпущенной из системы запуска «Бук». К такому выводу их подтолкнул анализ, проведенный после взрыва, о чем они сегодня и написали.



Ракетный удар, 6 сентября, по Константиновке на востоке Украины стал одним из самых масштабных в стране за последние месяцы: погибли по меньшей мере 16 мирных жителей и более 30 получили ранения. Металлические осколки оружия попали в рынок, пробив окна и стены и ранив некоторых жертв до неузнаваемости.



Для начала стоит отметить, что во время своего вторжения в Украину Россия неоднократно систематически нападала на мирных жителей и наносила удары по школам, рынкам и домам ведя такую тактику, чтобы внушить страх населению. В апреле в Константиновке они обстреляли дома и детский сад, погибли шесть человек.



Но доказательства, собранные и проанализированные The New York Times, свидетельствуют о том, что катастрофический удар стал результатом неисправной украинской ракеты противовоздушной обороны, выпущенной из системы запуска «Бук».



Похоже, что нападение было трагической неудачей. Эксперты по противовоздушной обороне говорят, что подобные ракеты могут сбиваться с курса по разным причинам, включая неисправность электроники или поврежденный или срезанный при запуске кольца.



Вероятный сбой ракеты произошел на фоне часто происходящих боев. Накануне вечером войска РФ обстреляли Константиновку, В местной группе Telegram за несколько минут до удара по рынку сообщили об огне украинской артиллерии из города. Спикер Вооруженных сил Украины сказал, что служба безопасности страны расследует инцидент и в соответствии с национальным законодательством не может комментировать дальнейшие события.



«Новости Донбасса» ответили в СБУ, что расследование удара по рынку в Константиновке продолжается и тип оружия еще не установлен.



На записях камер наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку со стороны подконтрольной Украине территории.

Направление летящей ракеты. Фото: The New York Times

За несколько минут до удара видно отражение ракеты, когда она пролетает над двумя припаркованными автомобилями, показывая, что она двигается с северо-запада.



Еще одни доказательством американских журналистов является то, что за несколько минут до удара украинские военные выпустили две ракеты класса «земля-воздух» в сторону российской линии фронта из города Дружковка, в 10 милях (16 км) к северо-западу от Константиновки.



Журналисты The New York Times были в Дружковке, когда в 14:00 услышали выходную ракету, а через несколько секунду вторую. Случайно один из членов команды записал первый запуск в эфире голосового сообщения. Из проведенного журналистами анализа следует, что металлические фасады зданий, ближайших к взрыву, были перфорированы сотнями квадратных или прямоугольных отверстий, предположительно образованных кубовидными объектами, вылетевшими из ракеты.

Отверстия от осколков в зданиях возле рынка. Фото: nytimes

Размеры отверстий — и фрагментов, найденных на месте происшествия — отвечают по размеру и форме, в частности, одному оружию: ракете 9M38, запускаемой мобильным зенитным комплексом «Бук». Известно, что Украина использует систему Бук, как и Россия. Некоторые отверстия имеют ширину менее 10 миллиметров, а другие чуть больше. 9M38 содержит сплошные металлические кубические фрагменты двух разных размеров: восемь миллиметров и 13 миллиметров в поперечнике.



Почему ракета, максимальная дальность которой составляет чуть больше 17 миль (27,35 км), могла упасть в Константиновке, непонятно, хотя, возможно, она вышла из строя и упала, не попав в цель. В любом случае, на таком коротком расстоянии — менее 10 миль — ракета, скорее всего, приземлилась с неизрасходованным топливом в своем ракетном двигателе, которое могло бы детонировать или сгореть после удара.



Стоит добавить, что на момент удара по рынку, как показывает камера с сайта The New York Times, 6 сентября 14:04:08, в Донецкой области не звучал сигнал воздушной тревоги. На сайте alerts.in.ua, который предупреждает об опасности, в тот день воздушная тревога в Донецкой области звучала семь раз: с утра (04:22-06-15) 1 час 53 мин, (09:48-12:40) 2 часа 52 мин, (16:23-16:58) 35 мин, (17:01-18:07) 1 час 6 мин, (18:28-18:47) 18 мин, (19:32-20:28) 55 мин и последняя тревога в (22:59-23:59) один час. Получается, что в момент, когда произошел удар по рынку, тревога не сработала.