Удар по рынку Константиновки: СБУ еще выясняет, из какого оружия был обстрел

Рынок в Константиновке после удара. Фото: Новости Донбасса

Расследование удара по рынку в Константиновке 6 сентября еще продолжается. Вид и тип вооружения, с помощью которого был осуществлен обстрел, еще устанавливается. Об этом «Новостям Донбасса» ответили во 2 управлении Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, которое расследует произошедшее.



«В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, в том числе по установлению вида и типа вооружения, с помощью которого осуществлен обстрел рынка в городе Константиновка 6 сентября 2023 года», — говорится в ответе на журналистский запрос.



Кроме того, в ведомстве отметили, что досудебное расследование было открыто по факту совершения уголовного преступления по ч. 2 ст.438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

Напомним, в результате удара по рынку в городе Константиновка Донецкой области, произошедшего 6 сентября, погибли 16 человек. Еще более 30 мирных жителей получили ранения.