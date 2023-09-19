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Журналісти The New York Times вважають удар по ринку у Костянтинівці «трагічною невдачею» ЗСУ

19 вересня 2023, 11:44

Журналісти The New York Times вважають удар по ринку у Костянтинівці «трагічною невдачею» ЗСУ

Ринок у Костянтинівці після удару. Фото: «Новини Донбасу» Ринок у Костянтинівці після удару. Фото: «Новини Донбасу»

Журналісти американського видання The New York Times вважають, що удару по ринку в Костянтинівці могла завдати несправна українська ракета, випущена із системи запуску «Бук». До такого висновку їх підштовхнув аналіз, проведений після вибуху, про що вони сьогодні й написали.

Ракетний удар, 6 вересня, по Костянтинівці на сході України став одним із наймасштабніших у країні за останні місяці: загинули щонайменше 16 мирних жителів та понад 30 отримали поранення. Металеві уламки зброї потрапили в ринок, пробивши вікна та стіни та поранивши деяких жертв до невпізнанності.

Для початку варто зазначити, що під час свого вторгнення в Україну Росія неодноразово систематично нападала на мирних жителів і завдавала ударів по школах, ринках та будинках, ведучи таку тактику, щоб навіяти страх населенню. У квітні у Костянтинівці вони обстріляли будинки та дитячий садок, загинуло шестеро людей.

Але докази, зібрані та проаналізовані The New York Times, свідчать, що катастрофічний удар став результатом несправної української ракети протиповітряної оборони, випущеної із системи запуску «Бук».

Схоже, напад був трагічною невдачею. Експерти з протиповітряної оборони кажуть, що подібні ракети можуть збиватися з курсу з різних причин, включаючи несправність електроніки або пошкоджений або зрізані під час запуску кільця.

Імовірний збій ракети стався на тлі боїв, що часто відбуваються. Напередодні ввечері війська РФ обстріляли Костянтинівку. У місцевій групі Telegram за кілька хвилин до удару по ринку повідомили про вогонь української артилерії з міста. Речник Збройних сил України сказав, що Служба безпеки країни розслідує інцидент і відповідно до національного законодавства не може коментувати подальших подій.

«Новинам Донбасу» відповіли в СБУ що розслідування удару по ринку в Костянтинівці триває і тип зброї ще не встановлений.

На записах камер спостереження видно, що ракета влетіла до Костянтинівки з боку підконтрольної Україні території.

Напрямок ракети, що летить. Фото: The New York Times

За кілька хвилин до удару видно відбиток ракети, коли вона пролітає над двома припаркованими автомобілями, показуючи, що вона рухається із північного заходу.

Ще одним доказом американських журналістів є те, що за кілька хвилин до удару українські військові випустили дві ракети класу «земля-повітря» у бік російської лінії фронту з міста Дружківка, за 10 миль (16 км) на північний захід від Костянтинівки.

Журналісти The New York Times були у Дружківці, коли о 14:00 почули вихідну ракету, а за кілька секунд другу. Випадково один із членів команди записав перший запуск в ефірі голосового повідомлення. З проведеного журналістами аналізу випливає, що металеві фасади будівель, найближчих до вибуху, були перфоровані сотнями квадратних або прямокутних отворів, які, ймовірно, утворені кубоподібними об'єктами, що вилетіли з ракети.

Отвори від осколків у будинках біля ринку. Фото: nytimes

Розміри отворів — та фрагментів, знайдених на місці події — відповідають за розміром та формою, зокрема, однією зброєю: ракетою 9M38, що запускається мобільним зенітним комплексом «Бук». Відомо, що Україна використовує систему «Бук», як і Росія. Деякі отвори мають ширину менш як 10 мм, а інші трохи більше. 9M38 містить суцільні металеві кубічні фрагменти двох різних розмірів: вісім міліметрів та 13 міліметрів у поперечнику.

Чому ракета, максимальна дальність якої становить понад 17 миль (27,35 км), могла впасти в Костянтинівці, незрозуміло, хоча, можливо, вона вийшла з ладу і впала, не влучивши в ціль. У будь-якому разі, на такій короткій відстані — менш як 10 миль — ракета, швидше за все, приземлилася з невитраченим паливом у своєму ракетному двигуні, який міг би детонувати чи згоріти після удару.

Варто додати, що на момент удару по ринку, як показує камера із сайту The New York Times, 6 вересня 14:04:08, на Донеччині не лунав сигнал повітряної тривоги. На сайті alerts.in.ua, який попереджає про небезпеку, того дня повітряна тривога на Донеччині лунала сім разів: з ранку (04:22-06-15) 1 година 53 хв, (09:48-12:40) 2 години 52 хв, (16:23-16:58) 35 хв, (17:01-18:07) 1 година 6 хв, (18:28-18:47) 18 хв, (19:32-20: 28) 55 хв і остання тривога (22:59-23:59) одну годину. Виходить, що у момент, коли стався удар по ринку, тривога не спрацювала.

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