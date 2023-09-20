ЗСУ знищили 17 «Шахедів» під час нічної атаки РФ

Українські військові збили 17 ударних дронів Shahed-136/131 під час російської атаки минулої ночі. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Усього зафіксовано пуски кількох груп ударних БПЛА, за попередніми даними близько 24, з південно-східного та північного напрямків.



«Шахеди» знищено по маршруту слідування в межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби ураження.



Проте є кілька влучань у нафтопереробний завод в Полтавській області, внаслідок чого роботу підприємства тимчасово зупинено. Над ліквідацією наслідків працюють екстрені служби.