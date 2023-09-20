Самолет Су-34 потерпел аварию в Воронежской области, экипаж в составе двух человек катапультировался. Об аварии написали российские телеграм-каналы со ссылкой на Минобороны страны-агрессора.



По предварительным данным пилоты, которые находились в истребители не погибли.



«Угрозы их здоровью нет», — сообщило Минобороны РФ после того, как стало известно о разбившемся самолете.

Напомним, сегодня ночью, 20 сентября, российские войска неоднократно атаковали Полтавскую область, повредив Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.