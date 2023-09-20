Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Літак Су-34 зазнав аварії у Воронезькій області

20 вересня 2023, 11:01

Літак Су-34 зазнав аварії у Воронезькій області

Літак Су-34 зазнав аварії у Воронезькій області, екіпаж у складі двох людей катапультувався. Про аварію написали російські телеграм-канали з посиланням на Міноборони країни-агресора.

За попередніми даними, пілоти, які знаходилися в винищувачі, не загинули.

«Загрози їх здоров'ю немає», — повідомило Міноборони РФ після того, як стало відомо про літак, що розбився.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 20 вересня, російські війська неодноразово атакували Полтавську область, пошкодивши Нафтопереробний завод у Кременчуці.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Воронеж
Інше
Літак Су-34

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:24
«ДНР»: Одна людина загинула та п'ятеро поранено від обстрілів за добу
22:50
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 19 вересня
20:08
«Влада» окупованого Донецька повідомила, коли в місті з`явиться метро
17:34
З Донецької області евакуювали матір із трьома дітьми
13:53
Угруповання «ДНР» підвищить квартплату майже втричі
20:57
Мешканці Донецька помітили над містом безпілотник
17:49
Окупанти вдарили по Авдіївці та Торецьку: є загиблі та поранений, багато руйнувань
17:23
З тимчасово окупованих територій до України повернули ще двох дітей
15:03
У Донецьку завдали удару по «адміністрації» Пушиліна в центрі міста
12:40
У Донецьку повідомляють про вибухи та дим в Київському районі
10:42
41 тисячу повідомлень про пошкоджене та зруйноване майно подали жителі Луганської області
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 вересня
22:33
Екс-глава «Роскосмосу» Рогозін може стати «сенатором» від Запорізької області
19:31
В окупованому Мелітополі почалися проблеми з доступом до WhatsApp — мер
18:34
«ЛНР» звинуватила луганчанина у «держзраді» та позбавила волі на 17 років
17:57
У Кліщіївці Донецької області тривають активні бої
17:30
«ДНР»: Внаслідок атаки на Донецьк постраждав чоловік, є руйнування
13:29
Луганська область: ЗСУ зупинили спробу окупантів масованим штурмом захопити частину територій
10:58
На захопленій Старобільщині чоловікам адресно приходять повістки на війну — Луганська ОВА
00:05
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 вересня
усі новини
11:12
Сили оборони України знищили 3 пункти управління та станцію РЕБ
11:01
Літак Су-34 зазнав аварії у Воронезькій області
10:35
На Миколаївському оборонному заводі ліквідували агентурну мережу РФ
09:56
У Сочі горів резервуар із 1200 тоннами гасу: передбачають удар безпілотника
09:24
«ДНР»: Одна людина загинула та п'ятеро поранено від обстрілів за добу
09:17
За ударами по ПВК «Вагнер» у Судані можуть стояти українські спецслужби
08:49
ЗСУ знищили 17 «Шахедів» під час нічної атаки РФ
08:21
Армія РФ обстріляла Донецьку область: п'ятеро людей отримали поранення
08:08
Російські безпілотники пошкодили Нафтопереробний завод у Кременчуці
23:54
«Шахтар» розпочав Лігу чемпіонів із поразки у матчі з «Порту»
22:50
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 19 вересня
22:18
Армія РФ обстріляла ракетами село на Донеччині: є жертви, багато руйнувань
21:40
Обстрілював українські позиції: на 12 років тюрми засудили командира дивізіону нзф «ДНР»
21:15
На Донеччині ексгумували тіло жінки, яка загинула під час бойових дій в минулому році
20:34
В Австрії сталася ДТП: серед постраждалих є українці
20:08
«Влада» окупованого Донецька повідомила, коли в місті з`явиться метро
19:14
«ДНР»: в жовтні зміняться тарифи на електроенергію
18:26
Працюють на окупантів. Повідомлено про підозру двом «високопоставленим чиновникам ЛНР» у колабораціонізмі
17:50
Окупанти артилерією вдарили по навчальному закладу Херсона: постраждали двоє людей
17:34
З Донецької області евакуювали матір із трьома дітьми
усі новини
ВІДЕО
У центрі Донецька під обстрілом «адміністрація голови ДНР» У Донецьку завдали удару по «адміністрації» Пушиліна в центрі міста
18 вересня, 15:03
"Ростов-на-Дону" після ударів ракетами. Фото: telegram «Новини Донбасу» З'явилися фото підводного човна «Ростов-на-Дону» — по Україні вона бити більше не зможе
18 вересня, 14:22
Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ► Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ►
14 вересня, 21:47
Як вижити «іноагентам»: як росіянин позбавився статусу через суд ► Як вижити «іноагентам»: як росіянин позбавився статусу через суд ►
14 вересня, 20:40
Прикордонники під Бахмутом ударили по укриттю окупантів ► Прикордонники під Бахмутом ударили по укриттю окупантів ►
14 вересня, 18:35
Удар по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе. Фото: «Новини Донбасу» У Севастополі пролунали вибухи: місто атакували крилаті ракети та надводні дрони
13 вересня, 07:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама