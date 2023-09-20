Літак Су-34 зазнав аварії у Воронезькій області, екіпаж у складі двох людей катапультувався. Про аварію написали російські телеграм-канали з посиланням на Міноборони країни-агресора.



За попередніми даними, пілоти, які знаходилися в винищувачі, не загинули.



«Загрози їх здоров'ю немає», — повідомило Міноборони РФ після того, як стало відомо про літак, що розбився.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 20 вересня, російські війська неодноразово атакували Полтавську область, пошкодивши Нафтопереробний завод у Кременчуці.