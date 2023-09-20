ВСУ подбили три российских танков с помощью БПЛА

Украинские военные смогли остановить попытку атаки российских оккупантов, подбив их танки с помощью ударного дрона. Соответствующее видео было опубликовано в ведомстве. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.



«Шершни Довбуша» больно «жалят» вражеские танки», — говорится в сообщении.



Как отмечается, что захватчиков поразила 68-й отдельная егерская бригада.





Напомним, украинские военнослужащие с помощью ударного дрона ликвидировали российских оккупантов возле Бахмута Донецкой области.