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ЗСУ підбили три російські танки за допомогою БПЛА

20 вересня 2023, 23:08

ЗСУ підбили три російські танки за допомогою БПЛА

Українські військові змогли зупинити спробу атаки російських окупантів, підбивши їхні танки за допомогою ударного дрону. Відповідне відео було опубліковане у відомстві. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України.

«Шершні Довбуша» дуже «жалять» ворожі танки», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, що загарбників вразила 68 окрема єгерська бригада.

Нагадаємо, українські військовослужбовці за допомогою ударного дрона ліквідували російських окупантів біля Бахмуту на Донеччині.

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