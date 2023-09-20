ЗСУ підбили три російські танки за допомогою БПЛА

Українські військові змогли зупинити спробу атаки російських окупантів, підбивши їхні танки за допомогою ударного дрону. Відповідне відео було опубліковане у відомстві. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України.



«Шершні Довбуша» дуже «жалять» ворожі танки», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, що загарбників вразила 68 окрема єгерська бригада.





Нагадаємо, українські військовослужбовці за допомогою ударного дрона ліквідували російських окупантів біля Бахмуту на Донеччині.