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Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 сентября

22 сентября 2023, 00:07

Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 сентября

Политика

Командир батальона «Спарта» Артем Жога стал председателем так называемого «народного совета ДНР». Его кандидатуру предложила партия «Единая Россия». Артем Жога – отец боевика Владимира Жоги. После смерти сына он возглавил батальон.

Общество

Во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области проблемы с вывозом мусора из-за отсутствия работников в сфере коммунальных услуг. В частности, многих коммунальников оккупанты мобилизировали.

Боевые действия

В группировке «ДНР» заявили, что ВСУ якобы уничтожили узел связи в Еленовке. Поэтому «республиканский» мобильный оператор связи «Феникс» не работает на юге оккупированной Донецкой области.

Вооруженные силы Украины удерживают огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. По его словам, это значительно усложнило логистику российских войск.

СБУ и Военно-морские силы минувшей ночью нанесли масштабный удар по военному аэродрому «Саки» в оккупированном Крыму. На аэродроме было не менее 12 боевых самолетов Су-24 и Су-30, а также ПЗРК «Панцирь». Также там находилась база подготовки операторов БПЛА Mohajer.

В Черкассах в результате российского ракетного удара уничтожено здание гостиницы. В Киевской области из-за падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Два человека ранены. В Харькове разрушено складское здание. Пострадали три человека. Есть попадания и повреждения в Ровенской и Львовской областях.

В группировке «ДНР» заявили о ранении двух человек в Донецке и Макеевке, повреждении четырех жилых домов в Донецке, Горловке и Макеевке, а также трех объектов гражданской инфраструктуры.

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