В СБУ заявили о масштабном ударе по аэродрому «Саки» в Крыму

Служба безопасности Украины и Военно-морские силы минувшей ночью нанесли масштабный удар по военному аэродрому «Саки» в оккупированном Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в спецслужбе.



Отмечается, что на аэродроме было не менее 12 боевых самолетов Су-24 и Су-30, а также ПЗРК «Панцирь». Также там находилась база подготовки операторов БПЛА Mohajer. Эти беспилотники силы РФ используют для координации собственных воздушных атак, а также как боевой ударный дрон.



Утверждается, что удары СБУ и ВМС попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике россиян. Для поражения использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем — запустили ракеты «Нептун».

У СБУ заявили про масштабний удар по військовому аеродрому «Саки» в окупованому Криму https://t.co/7bSJlMku0f pic.twitter.com/77CPma86LM — Новини Донбасу (@novostidnua) September 21, 2023

В свою очередь Минобороны РФ утверждает, что ночью над акваторией Черного моря и Крымом уничтожено 19 украинских БПЛА.



Днем 20 сентября появилась информация об ударе по аэродрому «Бельбек» в Крыму.