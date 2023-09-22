Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 вересня

Політика

Командир батальйону «Спарта» Артем Жога став головою так званої «народної ради ДНР». Його кандидатуру запропонувала партія «Єдина Росія». Артем Жога – батько бойовика Володимира Жоги. Після смерті сина він очолив батальйон.



Суспільство



У тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області проблеми із вивезенням сміття через відсутність працівників у сфері комунальних послуг. Зокрема багатьох комунальників окупанти мобілізували.



Бойові дії



У угрупуванні «ДНР» заявили, що ЗСУ нібито знищили вузол зв'язку в Оленівці. Тому «республіканський» мобільний оператор зв’язку «Фенікс» не працює на півдні окупованої Донецької області.



Збройні сили України утримують вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка, повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, це значно ускладнило логістику російських військ.



СБУ та Військово-морські сили минулої ночі завдали масштабного удару по військовому аеродрому «Сакі» в окупованому Криму. На аеродромі було не менше 12 бойових літаків Су-24 та Су-30, а також ПЗРК «Панцир». Також там була база підготовки операторів БПЛА Mohajer.



У Черкасах внаслідок російського ракетного удару знищено будівлю готелю. На Київщині через падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Двоє людей поранено. У Харкові зруйновано складську будівлю. Постраждали троє людей. Є попадання та пошкодження у Рівненській та Львівській областях.



В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення двох осіб у Донецьку та Макіївці, пошкодження чотирьох житлових будинків у Донецьку, Горлівці та Макіївці, а також три об'єкти цивільної інфраструктури.

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