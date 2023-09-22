Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 вересня

22 вересня 2023, 00:07

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 вересня

Політика

Командир батальйону «Спарта» Артем Жога став головою так званої «народної ради ДНР». Його кандидатуру запропонувала партія «Єдина Росія». Артем Жога – батько бойовика Володимира Жоги. Після смерті сина він очолив батальйон.

Суспільство

 У тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області проблеми із вивезенням сміття через відсутність працівників у сфері комунальних послуг. Зокрема багатьох комунальників окупанти мобілізували.

Бойові дії

 У угрупуванні «ДНР» заявили, що ЗСУ нібито знищили вузол зв'язку в Оленівці. Тому «республіканський» мобільний оператор зв’язку «Фенікс» не працює на півдні окупованої Донецької області.

Збройні сили України утримують вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка, повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, це значно ускладнило логістику російських військ.

СБУ та Військово-морські сили минулої ночі завдали масштабного удару по військовому аеродрому «Сакі» в окупованому Криму. На аеродромі було не менше 12 бойових літаків Су-24 та Су-30, а також ПЗРК «Панцир». Також там була база підготовки операторів БПЛА Mohajer.

У Черкасах внаслідок російського ракетного удару знищено будівлю готелю. На Київщині через падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Двоє людей поранено. У Харкові зруйновано складську будівлю. Постраждали троє людей. Є попадання та пошкодження у Рівненській та Львівській областях.

В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення двох осіб у Донецьку та Макіївці, пошкодження чотирьох житлових будинків у Донецьку, Горлівці та Макіївці, а також три об'єкти цивільної інфраструктури.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
00:07
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 вересня
22:58
В захопленому Шахтарську проблеми із вивезенням сміття: майже всіх комунальників мобілізували
20:17
Траса Бахмут-Горлівка знаходиться під вогневим контролем ЗСУ — Євлаш
17:58
Під час обстрілу в окупованому Донецьку пошкоджено коледж
16:36
Росіяни планують завезти до Луганської області мільйон своїх книг — ОВА
13:33
Розслідування щодо окупації Півдня чинить тиск на військове командування України — ЗМІ
12:40
У захопленому РФ Сєвєродонецьку панує антисанітарія — Стрюк
11:02
«ДНР»: У Донецьку одна людина загинула і п'ятеро поранені через обстріли
00:34
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 20 вересня
19:09
В окупованому Донецьку росіяни планують відкрити військове училище
17:47
На Луганщині внаслідок російського обстрілу загинула пенсіонерка
15:53
Російський мобільний оператор розпочав роботу в окупованому Маріуполі
13:29
У Старомихайлівці через обстріл загинула жінка
09:24
«ДНР»: Одна людина загинула та п'ятеро поранено від обстрілів за добу
22:50
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 19 вересня
20:08
«Влада» окупованого Донецька повідомила, коли в місті з`явиться метро
17:34
З Донецької області евакуювали матір із трьома дітьми
13:53
Угруповання «ДНР» підвищить квартплату майже втричі
20:57
Мешканці Донецька помітили над містом безпілотник
17:49
Окупанти вдарили по Авдіївці та Торецьку: є загиблі та поранений, багато руйнувань
усі новини
00:07
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 вересня
22:58
В захопленому Шахтарську проблеми із вивезенням сміття: майже всіх комунальників мобілізували
22:30
Окупанти запустили по Одеській області «Онікс»: є влучення в інфраструктуру
21:59
Масована атака на Україну: відомо, як ППО вночі збивала російські ракети
21:13
Війська РФ обстріляли Донецьку область: п`ять цивільних травмовано
20:57
Завозять зуби дракона. Окупанти посилюють лінію оборони біля окупованого Маріуполя
20:17
Траса Бахмут-Горлівка знаходиться під вогневим контролем ЗСУ — Євлаш
18:56
Окупанти втратили артсистеми та протитанкові комплекси. У МВС розповіли про успіхи артилеристів за тиждень
18:30
Померла ще одна поранена внаслідок удару по ринку у Костянтинівці
17:58
Ракетний удар РФ зруйнував завод PepsiCo
17:58
Під час обстрілу в окупованому Донецьку пошкоджено коледж
17:10
СБУ повідомила про підозру голові «Медіахолдингу ДНР»
16:36
Росіяни планують завезти до Луганської області мільйон своїх книг — ОВА
16:31
У Лимані відновлюють газопостачання
15:50
Дані про пункти незламності з'являться у «Дії»
15:45
На Луганській ділянці фронту за добу ЗС РФ обстріляли ЗСУ артилерією 552 рази
15:38
Росіяни обстріляли Білозерку: одна людина загинула, двоє – поранено
15:30
ЗС РФ вкотре вдарили з авіації по Бериславському району, загинула жінка
15:16
На Півдні України підрозділи «Гвардії наступу» мають успіхи
14:50
Сили оборони України атакували базу окупантів у Мелітополі
усі новини
ВІДЕО
Масована атака на Україну: відомо, як ППО вночі збивала російські ракети Масована атака на Україну: відомо, як ППО вночі збивала російські ракети
21 вересня, 21:59
У центрі Донецька під обстрілом «адміністрація голови ДНР» У Донецьку завдали удару по «адміністрації» Пушиліна в центрі міста
18 вересня, 15:03
"Ростов-на-Дону" після ударів ракетами. Фото: telegram «Новини Донбасу» З'явилися фото підводного човна «Ростов-на-Дону» — по Україні вона бити більше не зможе
18 вересня, 14:22
Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ► Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ►
14 вересня, 21:47
Як вижити «іноагентам»: як росіянин позбавився статусу через суд ► Як вижити «іноагентам»: як росіянин позбавився статусу через суд ►
14 вересня, 20:40
Прикордонники під Бахмутом ударили по укриттю окупантів ► Прикордонники під Бахмутом ударили по укриттю окупантів ►
14 вересня, 18:35

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама