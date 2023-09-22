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Первые американские танки «Абрамс» будут доставлены в Украину на следующей неделе — Байден

22 сентября 2023, 08:51

Первые американские танки «Абрамс» будут доставлены в Украину на следующей неделе — Байден

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете американской помощи Украине в сфере безопасности, в который войдут артиллерия, боеприпасы, противотанковые средства, а на следующей неделе первые американские танки «Абрамс» и системы ПВО Hawk будут доставлены в Украину.

Об этом Байден сообщил, выступая на переговорах с президентом Владимиром Зеленским в расширенном формате, передает «Интерфакс-Украина».

Американский лидер также заявил, что США решили сделать акцент на укрепление противовоздушной обороны Украины. 

«Мы также сосредоточили внимание на укреплении потенциала противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить критически важную инфраструктуру, обеспечивающую тепло и свет в самые холодные и темные дни года», — сказал он.

Президент США добавил, что помощь по защите украинского неба от обстрелов россиян включает в себя предоставление второй батареи ПВО Hawk с постоянными поставками дополнительных батарей и других систем каждый месяц в течение зимы, а также новый пакет пусковых установок и перехватчиков, которые будут защищать Украину, украинские зернохранилища, больницы, школы и электростанции.

Напомним, обстрелы инфраструктуры в Украине в прошлом году повредили более 40% всех сетей, что существенно усложнило отопление в стране. 

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