Перші американські танки «Абрамс» доставлять в Україну наступного тижня — Байден

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет американської допомоги Україні у сфері безпеки, до якого увійдуть артилерія, боєприпаси, протитанкові засоби, а наступного тижня — перші американські танки «Абрамс» та системи ППО Hawk будуть доставлені до України.



Про це Байден повідомив, виступаючи на переговорах із президентом Володимиром Зеленським у розширеному форматі, передає «Інтерфакс-Україна».



Американський лідер також заявив, що США вирішили наголосити на зміцненні протиповітряної оборони України.



«Ми зосередили увагу на зміцненні потенціалу протиповітряної оборони України, щоб захистити критично важливу інфраструктуру, яка забезпечує тепло і світло в найхолодніші та темніші дні року», — сказав він.



Президент США додав, що допомога із захисту українського неба від обстрілів росіян включає надання другої батареї ППО «Hawk» з постійними поставками додаткових батарей та інших систем щомісяця протягом зими, а також новий пакет пускових установок і перехоплювачів, які захищатимуть Україну, українські зерносховища, лікарні, школи та електростанції.



Нагадаємо, обстріли інфраструктури в Україні минулого року пошкодили понад 40% усіх мереж, що суттєво ускладнило опалення у країні.