Президент Украины обещает освободить Бахмут и еще два ключевых города Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, во время дискуссии с представителями американских СМИ в Вашингтоне пообещал освободить город Бахмут и два других ключевых украинских города от российской оккупации. Об этом глава государства заявил во время встречи с американскими журналистами в Вашингтоне, передает CNN.



Бахмут, являвшийся ареной одних из самых ожесточенных боев в войне, долгое время является целью для Украины после того, как в мае российские войска захватили его в результате многомесячной атаки.



«Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы также деоккупируем еще два города, пока не скажу вам какие города, извините. И потому у нас есть план. Очень комплексный план», — сказал Зеленский.



Ранее стало известно, что украинские войска заставляют российскую армию отступать на Мелитопольском направлении в Запорожской области.