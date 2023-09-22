Президент України обіцяє звільнити Бахмут та ще два ключових міста України

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, під час дискусії з представниками американських ЗМІ у Вашингтоні пообіцяв звільнити місто Бахмут та два інші ключові українські міста від російської окупації. Про це він заявив під час зустрічі з американськими журналістами у Вашингтоні, повідомляє CNN.



Бахмут, який був ареною одних із найзапекліших боїв у війні, довгий час є метою для України після того, як у травні російські війська захопили його внаслідок багатомісячної атаки.



«Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми також деокупуємо ще два міста, поки не скажу вам якісь міста, вибачте. І тому ми маємо план. Дуже комплексний план», — сказав Зеленський.



Раніше стало відомо, що українські війська змушують російську армію відступати на Мелітопольському напрямі у Запорізькій області.