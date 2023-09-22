Друге судно скористалося новим зерновим коридором України

Друге судно скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден для входу до порту Чорноморськ. Фото: Facebook

Друге судно скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден для входу до порту Чорноморська для експорту агропродукції для країн Азії. Про це у своєму Facebook повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.



Екіпаж судна – громадяни Єгипту, Туреччини, Азербайджану, Бельгії та Албанії. До цього встановленим коридором пройшло судно RESILIENT AFRICA з 3 тис. тонн пшениці для Азії.

Друге судно скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден для входу до порту Чорноморськ. Фото: Facebook

Нагадаємо, коли перше судно із зерном за більш ніж два місяці залишило порт у Чорноморську після оголошення морської блокади Росією та зриву угоди про безпечний прохід, це одразу вплинуло на світові ціни, знизивши вартість на пшеницю.