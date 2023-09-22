По штабу Черноморского флота РФ в Севастополе нанесли ракетный удар

Штаб Черноморского флота в Севастополе Фото: соцсети

По штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе нанесли ракетный удар. О чрезвычайной ситуации сообщил так называемый губернатор Михаил Развожаев.



«Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», — добавил он.



Развожаев также заявил, что возможна еще одна атака и попросил не выезжать в центр города и не выходить из зданий. «Глава» города уточнил, что на месте работают сотрудники МЧС России, в готовность привели аэромобильную группировку, введена резервная техника.



Пожарные на месте тушат возгорание. Обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота разбросаны на сотни метров, к месту ЧП едет большое количество скорых.

Ранее Служба безопасности Украины и Военно-морские силы нанесли масштабный удар по военному аэродрому «Саки» в оккупированном Крыму.



Также в сети появились четкие фотографии разрушенной подводной лодки «Ростов-на-Дону», которые прислали Руслану Левиеву, основателю Conflict Intelligence Team.