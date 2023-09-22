По штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі завдали ракетного удару

Штаб Чорноморського флоту у Севастополі. Фото: Соцмережі

По штабу Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі завдали ракетного удару. Про надзвичайну ситуацію повідомив так званий губернатор Михайло Развожаєв.



«Біля театру Луначарського впав уламок. Велике прохання при виявленні подібних елементів — не підходити та дзвонити у 112. На місце виїхали усі оперативні служби. Інформація про постраждалих уточнюється», — додав він.



Развожаєв також заявив, що можлива ще одна атака і попросив не виїжджати до центру міста та не виходити з будівель. «Глава» Севастополя уточнив, що на місці працюють співробітники МНС Росії, у готовність привели аеромобільне угруповання, запроваджено резервну техніку.



Пожежники на місці гасять спалах. Уламки після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту розкидані на сотні метрів, до місця НП їде велика кількість швидких.

Раніше Служба безпеки України та Військово-морські сили завдали масштабного удару по військовому аеродрому «Сакі» в окупованому Криму.



Також у мережі з'явилися чіткі фотографії зруйнованого підводного човна «Ростов-на-Дону», які надіслали Руслану Левієву, засновнику Conflict Intelligence Team.