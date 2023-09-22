Комиссия ЕС готовится рекомендовать переговоры о членстве Украины

Ожидается, что на следующий месяц Европейская комиссия рекомендует начать многолетний процесс вступления Украины в Европейский Союз. Об этом сообщили источники Bloomberg, знакомые с этим вопросом.



В ЕС для начала могут настаивать на прогрессе в некоторых приоритетных сферах, включая коррупцию, как промежуточные шаги. Исполнительный орган Европейского Союза готовится рекомендовать начать серьезные переговоры о членстве с Украиной поскольку он стремится обеспечить продолжение военной и финансовой поддержки союзников. После того как комиссия предоставит свою рекомендацию, лидеры ЕС должны будут подписать ее, скорее всего, на саммите в декабре.



После этого Украина приступит к длительной процедуре завершения реформ и приведения себя в соответствие с законодательством ЕС в более чем 30 областях, включая верховенство права и экономику. Нет ускоренного способа приблизить сложные критерии членства, которые обычно длятся более десяти лет.

Страны ЕС, кандидаты и потенциальные члены. Фото: Bloomberg

Хорватия была последней присоединившейся к блоку страной, и ее заявка длилась 10 лет, прежде чем ее официально приняли в 2013 году. Для ЕС вступление Украины является критическим испытанием способности блока принимать новых членов и адаптировать процесс принятия решений.



Продолжающаяся война России в Украине и предварительные заявки ряда других стран, в частности на Западных Балканах, также усложняют дебаты. Возобновление расширения блока из 27 членов происходит в критический момент, поскольку он стремится обеспечить, чтобы страны Восточной Европы оставались в его орбите, а не в орбите России или Китая.



В начале следующего месяца в Гранаде, Испания, лидеры ЕС обсудят процесс расширения и то, как подготовиться к новым членам, включая страны Западных Балкан и Молдову. Урсула фон дер Ляен, глава комиссии, заявила, что ЕС должен продолжать интеграцию, открывая двери для новых кандидатов, чтобы добавить ЕС геополитический вес и способность действовать.



Ранее Украина получила от Европейского Союза восьмой транш в рамках масштабной программы макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд.