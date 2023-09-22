Комісія ЄС готується рекомендувати старт переговорів щодо членства України

Очікується, що наступного місяця Європейська комісія рекомендує розпочати багаторічний процес вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомили джерела Bloomberg, знайомі із цим питанням.



В ЄС спочатку можуть наполягати на прогресі в деяких пріоритетних сферах, включаючи корупцію, як проміжні кроки. Виконавчий орган Європейського Союзу готується рекомендувати розпочати серйозні переговори щодо членства з Україною, оскільки він прагне забезпечити продовження військової та фінансової підтримки союзників. Після того, як комісія надасть свою рекомендацію, лідери ЄС мають підписати її, швидше за все, це станеться на саміті у грудні.



Після цього Україна розпочне тривалу процедуру завершення реформ та приведення себе у відповідність до законодавства ЄС у більш ніж 30 областях, включаючи верховенство права та економіку. Немає прискореного способу наближення складних критеріїв членства, які зазвичай тривають понад десять років.

Країни ЄС, кандидати та потенційні члени. Фото: Bloomberg

Хорватія була останньою країною, що приєдналася до блоку, і її заявка тривала десять років, перш ніж її офіційно прийняли у 2013 році. Для ЄС вступ України є критичним випробуванням здатності блоку приймати нових членів та адаптувати процес прийняття рішень.



Війна Росії в Україні, що триває, і попередні заявки низки інших країн, зокрема на Західних Балканах, також ускладнюють дебати. Відновлення розширення блоку з 27 членів відбувається у критичний момент, оскільки ЄС прагне забезпечити, щоб країни Східної Європи залишалися в його орбіті, а не в орбіті Росії чи Китаю.



На початку наступного місяця у Гранаді, Іспанія, лідери ЄС обговорять процес розширення та те, як підготуватися до нових членів, включаючи країни Західних Балкан та Молдову. Урсула фон дер Ляєн, голова комісії, заявила, що ЄС має продовжувати інтеграцію, відкриваючи двері для нових кандидатів, щоб додати ЄС геополітичну вагу та здатність діяти.



Раніше Україна отримала від Європейського Союзу восьмий транш у рамках масштабної програми макрофінансової допомоги у розмірі €1,5 млрд.