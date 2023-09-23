В Авдіївці танки обстріляли житловий будинок

Окупанти вдарили по багатоквартирному будинку. Фото: Донецька ОВА

В Авдіївці сьогодні, 23 вересня, російські окупанти обстріляли із танків багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомила Донецька ОВА.



За інформацією місцевої влади, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав — мешканці будинку вчасно евакуювалися у безпечніші регіони України.

Окупанти вдарили з танків по багатоквартирному будинку. Фото: Донецька ОВА

Авдіївка останнім часом зазнає потужних обстрілів щодня. Тільки сьогодні росіяни вже двічі обстріляли місто з танків, один раз з артилерії та ще один раз – із Градів.

Окупанти вдарили з танків по багатоквартирному будинку. Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, що в результаті обстрілів російськими військами минулої доби, 22 вересня, постраждали двоє жителів Донецької області: одну людину було вбито в Серебрянці, ще одного серйозно поранено в населеному пункті Зелений Гай.



