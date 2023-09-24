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Луганская область: оккупанты в Рубежном около года не платят зарплату работникам водоканала

24 сентября 2023, 09:59

Луганская область: оккупанты в Рубежном около года не платят зарплату работникам водоканала

Во временно оккупированном Рубежном Луганской области работники коммунального предприятия объявили протест из-за годовой задолженности по зарплате. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

«В Рубежном работники водоканала объявили протест оккупационной власти, отказавшись от выполнения своих обязанностей, потому что год отработали без заработной платы», — отметил он.

По его словам, указанный вопрос не сдвинулся с места ни во время псевдореферендума в 2022 году, ни теперь — по завершении так называемых «первых выборов».

«Обещания не сработали. Сложившаяся ситуация устраивает в «республике» всех, кроме коммунальщиков и их семей», — резюмировал Лысогор.

Напомним, российские захватчики продолжают политику уничтожения украинцев на временно оккупированных территориях, в Луганской области создают пыточные. 

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