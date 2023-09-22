РФ создает новые пыточные на захваченной части Луганской области — ЦНС

Российские захватчики продолжают политику уничтожения украинцев на временно оккупированных территориях, в Луганской области создают пыточные. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«На временно захваченных землях Луганской области россияне обустроили новый застенок в одном из населенных пунктов. Туда свозят тех украинцев, которые не прошли «фильтрационную проверку», — идет речь в сообщении.

Отмечается, что таким образом россияне надеются «перевоспитать» местных жителей в рамках политики русификации региона и подавить их волю к сопротивлению. В ЦНС заявляют, что такие действия только увеличивают сопротивление, «ведь россияне для местных лишь временные оккупанты».

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