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Луганська область: окупанти у Рубіжному близько року не платять зарплату працівникам водоканалу

24 вересня 2023, 09:59

Луганська область: окупанти у Рубіжному близько року не платять зарплату працівникам водоканалу

У тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області працівники комунального підприємства оголосили протест через річну заборгованість із зарплати. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«У Рубіжному працівники водоканалу оголосили протест окупаційної влади, відмовившись від виконання своїх обов'язків, тому що рік відпрацювали без заробітної плати», — зазначив він.

За його словами, зазначене питання не зрушило з місця ні під час псевдореферендуму 2022 року, ні тепер — після завершення так званих «перших виборів».

«Обіцянки не спрацювали. Ситуація, що склалася, влаштовує в «республіці» всіх, крім комунальників та їхніх сімей», — резюмував Лисогор.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують політику знищення українців на тимчасово окупованих територіях, що на Луганщині створюють тортури.

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