Третья бригада ВСУ показала эпизод боев за Андреевку в одной из лесополос села

Третья штурмовая бригада ВСУ показала, заходила на позиции российских захватчиков под Андреевкой на Бахмутском направлении. Видео военные опубликовали на своем Telegram-канале.

«Штурмовые группы закрепляются в отбитых у оккупантов блиндажах, собирают БК и трофеи, и выдвигаются штурмовать позиции в лесополосе дальше. Двухсотые россияне на пути и вражеские обстрелы — в видео с GoPro бойцов 2 роты 2 механизированного батальона», — подписали видеозапись они.

Третя штурмова бригада ЗСУ показала епізод боїв за Андріївку в одній із лісосмуг https://t.co/rofGp5iYs1 pic.twitter.com/lD8SyffSm7 — Новини Донбасу (@novostidnua) September 25, 2023

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