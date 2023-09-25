Третя бригада ЗСУ показала епізод боїв за Андріївку в одній із лісосмуг села

Третя штурмова бригада ЗСУ показала, що заходила на позиції російських загарбників під Андріївкою на Бахмутському напрямку. Відео військові опублікували на своєму Telegram-каналі.

«Штурмові групи закріплюються у відбитих в окупантів бліндажах, збирають БК та трофеї, і висуваються штурмувати позиції в лісосмузі далі. Двохсоті росіяни на шляху та ворожі обстріли — у відео з GoPro бійців 2 роти 2 механізованого батальйону», — підписали відеозапис вони.

Третя штурмова бригада ЗСУ показала епізод боїв за Андріївку в одній із лісосмуг https://t.co/rofGp5iYs1 pic.twitter.com/lD8SyffSm7 — Новини Донбасу (@novostidnua) September 25, 2023

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