В Купянском районе возле границы Украины с РФ ВСУ не дали захватчикам обустроить укрепления

В Купянском районе Харьковской области разведчики бригады «Стальной кордон» обнаружили попытки захватчиков укрепиться вблизи границы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.



Строя линию фортификаций на российской стороне, захватчики проникли и на территорию Украины и начали возводить свои укрепления.

«Когда количество приблуд достигло около полутора десятков, пограничники совместно с танкистами ВСУ вытеснили врага за пределы государственной границы. Нескольких ликвидировали пограничные снайперы, а беглецов догнал огонь танков и минометов», — рассказали в ГПСУ.

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