У Купʼянському районі біля кордону України з РФ ЗСУ не дали загарбникам облаштувати укріплення

У Куп'янському районі Харківської області розвідники бригади «Сталевий кордон» виявили спроби загарбників зміцнитись поблизу кордону. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.



Будуючи лінію фортифікацій на російській стороні, загарбники проникли і на територію України та почали зводити свої укріплення.

«Коли кількість приблуд сягнула близько півтора десятка, прикордонники спільно з танкістами ЗСУ витіснили ворога за межі державного кордону. Кількох ліквідували прикордонні снайпери, а втікачів наздогнав вогонь танків і мінометів», — розповіли в ДПСУ.

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