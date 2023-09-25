«Ледь не потрапили під російський удар»: з Вугледара евакуювали сім`ю, чоловік потребував медичної допомоги

З Вугледара Донецької області, який страждає від щоденного обстрілу з боку РФ, евакуювали сім'ю пенсіонерів. Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.



«Мікрорайон, де мешкає родина пенсіонерів, — повністю зруйнований. Окупанти б'ють по ньому керованими авіабомбами, перетворюючи багатоповерхівки на купу каміння», — йдеться у повідомленні.



У поліції зазначили, що через постійні обстріли та підвальне життя у 76-річного чоловіка загострилася хвороба — почали відмовляти ноги.



«Поліцейські прибули за подружжям, «піймавши» момент затишшя між обстрілами. Дорогою ледь не потрапили під удар, адже в'їзд у місто перебуває під вогневим контролем ворога. Евакуація проходила швидко, щоб екіпаж не встигли «засікти» росіяни. Рейс пройшов вдало», - зазначили у пресслужбі.



Сім'я вирушила до дочки на Київщину, а саме — до селища Бородянку.



Нагадаємо, що раніше ми писали, що російські окупанти 23 вересня продовжували обстрілювати населені пункти Донецької області. Внаслідок чого постраждав Вугледар.