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Власти оккупированного Севастополя ввели три вида сигналов тревог

25 сентября 2023, 19:52

Власти оккупированного Севастополя ввели три вида сигналов тревог

Назначенный РФ «глава» города Севастополя Михаил Развожаев заявил, что при получении информации от военных, он будет давать команду на запуск сигнала. Об информирует издание Крым.Реалии.

Их будет три вида: одновременный запуск сирены и громкоговорители и сообщения на федеральных телеканалах РФ; публикация о тревоге в Telegram-канале Развожаева; запуск сигнала по региональному радио на частоте 102,0 FM и 90,8 FM, а также местным пророссийским телеканалам.

Развожаев добавил, что в момент получения сигнала у жителей города будет от 30 до 50 минут, чтобы «выполнить все действия по принятию мер по обеспечению личной безопасности».

Напомним, атаку на штаб Черноморского флота РФ вместе с Воздушными силами Украины готовили Сил специальных операций, дав название спецоперации «Крабовая ловушка», а секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что ЧФ РФ будет нарезаться по принципу салями.

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